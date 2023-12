Österreichs U20-Frauen jubeln über historische WM-Qualifikation

Mit einem klaren 6:0-Sieg gegen Island stürmt das ÖFB-Frauen-Nachwuchsteam zur U20-Weltmeisterschaft 2024 in Kolumbien. Es ist die erste WM-Endrundenteilnahme für Österreichs Frauenfußball.

In Salou (SPA) machte die Auswahl von Teamchef Hannes Spilka am Montag schon früh Nägel mit Köpfen. Vienna-Stürmerin Nicole Ojukwu stand zwei Mal goldrichtig und brachte Österreich mit 2:0 in Führung (11., 23.). Nach Torraub-Rot für die Isländerin Hjartadottir (43.) versenkte Ojukwu den Freistoß zum 3:0 und machte ihren Hattrick perfekt. In der langen Nachspielzeit der ersten Hälfte traf dann noch Isabel Aistleitner (ebenfalls bei der Vienna engagiert) per Foulelfmeter zum 4:0 (45.+5).

Nach Wiederbeginn konnten sich die Österreicherinnen in numerischer Überlegenheit weitgehend darauf beschränken, den Vorsprung zu verwalten. Die kurz davor eingewechselte Alisa Ziletkina erhöhte per Heber auf 5:0 (70.) sowie mit einem Abstaubertor (87.) noch auf 6:0.

Eine lautstarke rot-weiß-rote Fan-Abordnung, die zum Entscheidungsspiel mitgereist war, kam aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. Die Fans waren hautnah Zeugen, wie heimische Frauenfußball-Geschichte geschrieben wurde. Bislang hat es noch nie eine weibliche ÖFB-Auswahl zu einer WM-Endrunde geschafft.

Die WM-Endrunde steigt ab Ende August 2024 in Kolumbien. Ursprünglich hatte das ÖFB-Team das Ticket verpasst, weil es bei der U19-EM in Belgien im Sommer den Halbfinalaufstieg nicht geschafft hatte. Doch die FIFA entschied nachträglich, das Teilnehmerfeld aufzustocken. Europa erhielt zu den qualifizierten Teams aus Deutschland, Spanien, Frankreich und den Niederlanden einen zusätzlichen Platz, der zwischen den beiden EM-Gruppendritten Island und Österreich ausgespielt wurde. Im Play-off fehlte übrigens mit St. Pöltens Toptalent Valentina Mädl die beste Torschützin des Teams verletzungsbedingt.

Salzburg ist beim Erfolgsteam im Betreuerstab vertreten: Torhüterinnentrainer ist Oliver Scheucher, der unter anderem einst beim SV Grödig den heutigen Teamkeeper Alexander Schlager trainierte.

Endrunden-Teilnahmen des ÖFB im Frauenfußball