Österreichs U21 braucht in EM-Quali Heimsieg gegen Armenien

Für Österreichs U21-Fußball-Nationalteam zählt in der EM-Qualifikation am Freitag gegen Armenien (18.00 Uhr/live ORF Sport plus) in Ritzing nur ein Heimsieg. Die Mannschaft von Werner Gregoritsch belegt nach sechs Spielen mit 12 Punkten den dritten Rang hinter Serbien (18) und Russland (16/7 Spiele). "Wir müssen morgen an unsere absolute Leistungsgrenze gehen", forderte der Coach von seinem Team.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Gregoritsch fordert eine Top-Leistung seiner Mannschaft