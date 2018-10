Österreichs U21 im EM-Play-off gegen Griechenland

Österreichs U21-Fußball-Nationalmannschaft bekommt es im Play-off für die EM 2019 mit Griechenland zu tun. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch kämpft am 12. und 20. November gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner um die erstmalige Teilnahme an der Endrunde, die im Juni nächsten Jahres in Italien stattfindet.

Die Gastgeber und die neun Gruppenersten der Qualifikation stehen bereits als Teilnehmer fest. Die besten Gruppenzweiten - Österreich gegen Griechenland sowie Portugal gegen Polen - bestreiten das Play-off, das am Freitag in Nyon von der UEFA ausgelost wurde. Quelle: APA