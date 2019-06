Österreichs U21 jubelte nach Sensationssieg verhalten

2:0 gegen Titelfavorit Serbien - es war ein Traumergebnis für Österreichs Unter-21-Nationalmannschaft zum EM-Start, und das hochverdient nach einer starken Leistung. Doch der Jubel bei Werner Gregoritsch und seinem Team fiel am Montag verhalten aus: Denn Hannes Wolf, der Torschütze zum 1:0, fiel schwer verletzt aus.

Hannes Wolf erzielte das Tor in der 37. Minute, als er einen Abpraller nach einem Stangenschuss von Sascha Horvath verwertete. Weil der Schiri-Assistent zuerst auf Abseits erkannt hatte, konnten die Österreicher erst nach Intervention des Videoschiedsrichters jubeln.

Serbiens 60-Millionen-Mann Luka Jovic trat nur einmal kurz nach der Pause erstmals in Erscheinung, da aber gleich brandgefährlich: Sein Kopfball landete an der Querlatte (50.). Danach waren wieder die Österreicher am Ruder, vergaben beste Möglichkeiten im Minutentakt. Aber auch Nemanja Radonjic jagte einen Sitzer übers Tor (71.).

Ein weiteres Mal musste das schwache schwedische Referee-Trio vom Video-Schiedsrichter korrigiert werden: Der Schiedsrichter ahndete eine brutale Attacke von Vukasin Jovanovic an Hannes Wolf von hinten nicht einmal als Foul, nach VAR-Entscheid gab es Rot, aber auch Österreichs Torschütze musste verletzt vom Platz. Erste Diagnose: Verdacht auf Fußbruch rechts oder eine schwere Sprunggelenksverletzung.

Als es nach minutenlanger Unterbrechung endlich weiterging, jagte der überragende Horvath den fälligen Freistoß direkt zum 2:0 ins Netz (78.). In numerischer Überlegenheit spielten seine Kollegen den Vorsprung souverän über die Zeit. Doch der Ausfall von Wolf wiegt schwer. Am Donnerstag trifft Österreich im zweiten Spiel auf Dänemark.