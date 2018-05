Österreichs U21-Kader für Tschechien-Tests mit neuen Kräften

Das österreichische U21-Nationalteam testet am 31. Mai in Zell am See (14.30 Uhr/live ORF Sport +) und am 3. Juni in Kuchl jeweils gegen Tschechien. Für Teamchef Werner Gregoritsch steht das Doppel vor allem im Zeichen des Testens im Hinblick auf die EM-Qualifikation, die im Herbst fortgesetzt wird.

"Einige junge Spieler, die im Laufe der Saison bei ihren Vereinen aufgezeigt haben, bekommen die Chance, sich zu beweisen", erklärte Gregoritsch, der 23 Akteure in den Kader berief. Dieser trifft am Sonntag (27. Mai) in Flachau zusammen. Im Aufgebot stehen sechs Legionäre. Der Kader des österreichischen U21-Nationalteams für die freundschaftlichen Länderspiele gegen Tschechien am 31. Mai (Zell am See) und 3. Juni (Kuchl), den Teamchef Werner Gregoritsch am Dienstag bekanntgegeben hat: Tor: Johannes Kreidl (1. FC Nürnberg/GER), Patrick Pentz (Austria Wien), Tobias Schützenauer (Sturm Graz) Abwehr: Dominik Baumgartner (Wacker Innsbruck), Alexandar Borkovic (Austria Wien), Marco Friedl (Werder Bremen/GER), Fabian Gmeiner (Hamburger SV/GER), Michael Lercher (SV Mattersburg), Dario Maresic (Sturm Graz), Manuel Thurnwald (Rapid Wien), Maximilian Ullmann (LASK) Mittelfeld: Sascha Horvath (Dynamo Dresden/GER), Marco Krainz (Austria Lustenau), Dejan Ljubicic (Rapid Wien), Sandi Lovric (Sturm Graz), Dominik Prokop (Austria Wien), Rami Tekir (FC Liefering), Wilhelm Vorsager (Admira), Hannes Wolf (RB Salzburg) Angriff: Adrian Grbic (SCR Altach), Arnel Jakupovic (Juventus Turin/ITA), Marko Kvasina (Twente Enschede/NED), Patrick Schmidt (Admira) Auf Abruf: Osman Hadzikic (Austria Wien), Alexander Schlager (LASK) - Marcel Canadi (Austria Lustenau), David Cancola (SC Wr. Neustadt), Julius Ertlthaler (SV Mattersburg), Petar Gluhakovic (Austria Wien), Christoph Kobald (SC Wr. Neustadt), Ivan Ljubic (SC Wr. Neudstadt), Lukas Malicsek (Admira), Manuel Maranda (Admira), Christoph Rabitsch (WAC), Marko Raguz (LASK), Anthony Schmid (SC Freiburg/GER) (APA)