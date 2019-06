Österreichs U21-Kicker selbstbewusst: "Wir wollen neun Punkte"

Der sensationelle Auftaktsieg gegen Serbien ist abgehakt, nun müssen Österreichs Unter-21-Fußballer bei der EM in Italien gegen Dänemark nachlegen. Vor dem zweiten Gruppenspiel am Donnerstag (18.30 Uhr, live in ORF eins) zeigen sich die ÖFB-Youngsters zuversichtlich.

Dänemark hat sein erstes Spiel gegen Deutschland mit 1:3 verloren und steht somit schon unter Druck. Die Österreicher schwimmen auf einer Euphoriewelle. Allerdings ist der Weg noch weit. Nur der Gruppensieger steigt fix ins Halbfinale auf, dazu kommt der beste Gruppenzweite. Die vier Halbfinalisten haben ein Olympiaticket für 2020 fix in der Tasche. Mathias Honsak, der gegen Serbien überraschend als Solospitze begonnen hatte, erinnert sich noch gut an das 0:5 gegen Dänemark im Frühjahr 2018: "Das sind keine guten Erinnerungen, da haben wir auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Aber es war damals ein Freundschaftsspiel. Hier sind die Karten jetzt neu gemischt." An der Rolle als Außenseiter habe sich trotz des Auftaktsieges nichts geändert, glaubt der Kiel-Legionär: "Wir waren von Anfang nicht der Favorit. Gegen Serbien haben wir aber gezeigt, dass wir nicht der Underdog sind." Generell sei aber das Niveau der EM sehr hoch, wie er beim TV-Studium anderer Matches festgestellt hat: "Man darf keinen Gegner bei dieser EM unterschätzen." Der Aufstellungscoup gegen Serbien sei für ihn nicht überraschend gekommen: "Ich kann das, weil ich es im Verein und auch im Nationalteam schon öfter gespielt habe." Wirklich erfolgsträchtig wurde es dann aber mit einer Umstellung, nach der Honsak auf die Seite auswich. Wie gegen Dänemark gespielt wird, konnte Honsak am Mittwoch noch nicht verraten: "Ich weiß noch nicht, wie der Trainer aufstellt." In jedem Fall gehe das ÖFB-Team nun aber mit breiter Brust ins Spiel. "Wir haben immer an unsere Chance geglaubt. Der Sieg gegen Serbien gibt uns natürlich Auftrieb. Ich hoffe, jetzt, dass uns auch die österreichischen Fans zahlreich unterstützen. Wir freuen uns über jeden, der uns anfeuert." Innenverteidiger Kevin Danso gab sich ganz fokussiert, allfällige Rechenspiele oder die Verfassung der Dänen nach ihrer Auftaktniederlage gegen Deutschland interessieren ihn nicht: " Was die anderen machen müssen, daran denken wir nicht. Wir wollen ein gutes Spiel abliefern. Wir gehen ins Spiel, wie wir es uns vorgenommen haben und wie der Trainer es uns vorgibt." Als Erfolgsgeheimnis sieht er den Teamgeist:"Ich fühle mich sehr wohl, bei so einer Mannschaft kann man sich nur wohlfühlen. Jeder hat gegen Serbien gezeigt, dass er bereit ist, 100 Prozent zu geben. Wir haben eine sehr gute Stimmung und sind sehr gut zusammengewachsen." Ob den Österreichern immer noch eine Außenseiterrolle zugedacht wird, sei unerheblich für ihn und eine Teamkollegen: "Was andere denken und sagen, ist nicht so wichtig." Wäre mit einem zweiten Sieg und damit sechs Punkten schon der Gedanke an einen Aufstieg konkret? Danso sagt: "Wir wollen neun Punkte, darauf arbeiten wir auch hin." Ein Schlüssel sei, dass die Null stehen bleibt: "Wir haben als einzige bisher kein Tor bei dieser EM bekommen. Wenn wir morgen auch die Null halten, wäre das schon etwas Besonderes."