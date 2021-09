Österreichs U21 verlor in EM-Quali in Norwegen 1:3

Österreich hat in der Qualifikation für die Fußball-U21-Europameisterschaft einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der ÖFB-Nachwuchs musste sich am Freitag im zweiten Gruppenspiel Norwegen in Drammen 1:3 (1:1) geschlagen geben und verlor damit die Tabellenführung. Neuer Spitzenreiter im Pool A ist Finnland nach einem 3:0-Erfolg in Estland, Österreich hält als Vierter ebenfalls bei drei Punkten. Am Dienstagabend (18.00 Uhr) trifft die ÖFB-Turppe in Ried auf Aserbaidschan.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER U21-Teamchef Werner Gregoritsch/Archivbild