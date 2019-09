Peter Zulj steht der ÖFB-Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen am Freitag in Salzburg gegen Lettland und am darauffolgenden Montag in Warschau gegen Polen nicht zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler erlitt am Sonntag beim 1:0-Sieg seines Clubs Anderlecht gegen Standard Lüttich einen Nasenbeinbruch. Für den Ex-Sturm-Graz-Profi wurde Thomas Goiginger vom LASK nachnominiert.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Zulj brach sich das Nasenbein und muss pausieren