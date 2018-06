Pinther und Pireci im ÖFB-Kader für Frauen-WM-Quali

ÖFB-Frauen-Teamchef Dominik Thalhammer hat am Freitag die letzten zwei Restplätze für den Kader für die WM-Qualifikationsspiele in Finnland (8. Juni) und in Israel (12. Juni) vergeben. Mit Viktoria Pinther (demnächst SC Sand) und Debütantin Besijana Pireci (SK Sturm Graz) komplettieren zwei Offensivspielerinnen das 23-köpfige Aufgebot.

Torfrau Jasmin Pfeiler vom USC Landhaus musste verletzungsbedingt absagen. Für sie rückt Isabella Kresche nach langer Verletzungspause erstmals wieder in den Teamkader auf. (APA)