Pinzgauer Spitzen-Kickerinnen greifen bei der EM an

Im legendären Old-Trafford-Stadion bestreitet Österreich am Mittwoch das Eröffnungsspiel gegen Gastgeber England. Die Vorfreude ist groß bei Laura Feiersinger und Stefanie Enzinger.

Drei freie Tage gab es noch Zeit zum Durchatmen. Jetzt wird es ernst. Am Donnerstag hebt das ÖFB-Frauen-Nationalteam nach England ab, um das EM-Quartier im Pennyhill Park in London zu beziehen. Und schließlich alles dafür zu geben, um in den kommenden Wochen bei dem Großereignis selbst zu Höhenflügen anzusetzen.



Gänsehaut-Atmosphäre beim Eröffnungsspiel

Mittendrin im Geschehen sind zwei Pinzgauerinnen: Laura Feiersinger, Mittelfeldmotor des deutschen Bundesligaclubs Eintracht Frankfurt, und Stefanie Enzinger, Torjägerin des österreichischen Serienmeisters SKN St. Pölten. ...