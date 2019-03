Polen-Star Lewandowski - Riecher für Tore und gute Geschäfte

Alleine schon die Zahlen lassen erahnen, mit welchem Kaliber es Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag in der EM-Qualifikation in Wien zu tun bekommt. Polens Starstürmer Robert Lewandowski brachte es in 102 Länderspielen auf 55 Tore und hat damit drei Treffer mehr auf dem Konto als der gesamte 24-Mann-Kader, den ÖFB-Teamchef Franco Foda ursprünglich nominiert hat.

SN/APA (AFP)/BENJAMIN CREMEL Polens Team-Superstar Robert Lewandowski