Posch und Wolf im ÖFB-Kader für EM-Quali, auch Prödl dabei

Stefan Posch steht erstmals im Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Hoffenheim-Verteidiger wurde am Dienstag von Teamchef Franco Foda für die EM-Qualifikationsspiele am 21. März in Wien gegen Polen und am 24. März in Haifa gegen Israel nominiert.

SN/QAPA (AFP)/DANIEL ROLAND Posch wurde ins Nationalteam einberufen