Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam wird den großen EM-Quali-Schlager gegen Frankreich am 14. April (21.00 Uhr) in der NV Arena in St. Pölten bestreiten. Dies gab der ÖFB am Mittwoch bekannt. Österreich führt aktuell mit dem Maximum von zwölf Punkten aus vier Spielen die Gruppe G an. Die Französinnen, die erst zwei Partien absolviert haben, rangieren mit sechs Punkten auf Platz zwei.

Quelle: APA