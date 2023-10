Ralf Rangnick küsst Österreichs Fußball wach

Der ÖFB-Teamchef hat eine Truppe geformt, die mit offensivem Fußball begeistert und bei der EM 2024 Großes leisten kann.

Eines vorneweg: Auch Rangnicks Vorgänger Marcel Koller und Franco Foda haben das österreichische Fußball-Nationalteam zu einer Europameisterschaft geführt. An den nackten Zahlen kann man den Aufschwung unter der Führung des 65-jährigen Deutschen also (noch) nicht messen. Und er wird bei der EM 2024 in Deutschland zumindest das Viertelfinale erreichen müssen, wenn er Foda, der das ÖFB-Team 2021 ins EM-Achtelfinale führte, übertreffen will. Trotzdem hat Rangnick seit seinem Amtsantritt im Juni 2022 schon sehr viel geschafft: Österreich kann wieder stolz auf das Nationalteam sein und Länderspiele sind für viele Fußballanhänger wieder Pflichttermine. Vorbei ist die Zeit, wo sich das ÖFB-Team zu Erfolgen mauerte, unter Rangnick gibt es größtenteils einen mutigen Offensivfußball zu bestaunen. Groß ist die Hoffnung, dass die Mannschaft bei der Europameisterschaft in Deutschland für Furore sorgt und Topnationen auf Augenhöhe begegnet.

Weichen bereits in den ersten Wochen gestellt

Doch wie hat es der Fußballprofessor innerhalb von nur 15 Monaten geschafft, aus einer Gruppe mit vielen herausragenden Einzelspielern eine starke und größtenteils attraktiv spielende Mannschaft zu formen? Die Weichen hat er bereits in den ersten Wochen seiner Amtszeit gelegt. Rangnick stellte von Beginn an unmissverständlich klar, dass er der Chef ist und alles nach seinen Vorgaben laufen muss. Einzelschicksale haben da keinen Platz. Das bekam auch Aleksandar Dragovic (siehe unten) zu spüren. Schnell deutlich wurde auch die Rolle von David Alaba: Die Positionswechsel gehören der Vergangenheit an, der Real-Madrid-Star wurde zum Abwehrchef erklärt und ist in dieser Rolle wohl so wertvoll wie noch nie für das Nationalteam.

Führungsspieler und Youngsters

Seinen Führungsspielern Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer vertraut der Teamchef blind und die Stars zahlen es ihm nicht nur mit starken Leistungen zurück, sondern führen auch die Mannschaft. Grüppchenbildungen gibt es keine mehr, die Kicker kommen gern zum Team und harmonieren nicht nur untereinander, sondern auch mit dem Trainerteam. Bestes Beispiel: Alaba und Arnautovic reisten trotz Verletzungen extra von ihren Clubs nach Wien, um das Team beim wichtigen Spiel gegen Belgien zu unterstützen.

Dass es ihm im Gegensatz zu seinem Kollegen Julian Nagelsmann in Deutschland nicht nur um ein gutes Turnier, sondern um eine nachhaltige Entwicklung geht, stellt Rangnick nicht nur bei jeder Kadernominierung, sondern auch mit eigenen Lehrgängen für die ÖFB-Talente unter Beweis. Matthias Seidl, Samson Baidoo oder Niklas Hedl sind die besten Beispiele.

Mutiger Pressingfußball

Der größte Unterschied zur Ära Foda ist aber der Spielstil. Rangnick hält nichts von abwartendem Defensivfußball, er will mit mutigem Pressingfußball zum Erfolg kommen. Diese Ausrichtung passt perfekt zu den Stärken vieler Teamkicker und hat in den vergangenen 15 Monaten schon so manche Topnation zum Verzweifeln gebracht. Positiver Nebeneffekt: Die offensive Spielweise kommt bei den Anhängern sehr gut an und so steht auch der Großteil der Fans zu 100 Prozent hinter dem Teamchef und seiner Mannschaft.

Die erfolgreiche EM-Qualifikation, nach der sich der Vertrag des Trainers automatisch bis zur WM 2026 verlängert hat, war der erste Schritt für Rangnick. Wer den Deutschen kennt, weiß, dass er bei der Endrunde in seinem Heimatland nicht nur dabei sein, sondern für positive Schlagzeilen sorgen will.

Grundlegende Probleme kann aber auch Rangnick nicht beheben. In den Spielen gegen Belgien und Aserbaidschan wurde deutlich, dass es alle Stars brauchen wird, um bei der EM 2024 für Furore sorgen zu können. Der Teamslogan "Alles machbar beim Nachbar" ist nur realistisch, wenn Spieler wie Alaba, Arnautovic und Sabitzer im Vollbesitz ihrer Kräfte sind.