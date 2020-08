Ranftl und Monschein für ÖFB-Team nachnominiert

Nach David Alaba und Florian Kainz hat am Freitag auch Valentino Lazaro für die Nations-League-Spiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien verletzt absagen müssen. Wie der ÖFB bekanntgab, werden LASK-Mittelfeldmann Reinhold Ranftl und Austria-Stürmer Christoph Monschein nachnominiert.

SN/APA (AFP/POOL)/OWEN HUMPHREYS Lazaro fällt verletzt aus