Ratlose ÖFB-Kicker: "Haben keine Lösung gefunden"

ÖFB-Auswahl zeigte sich nach einem weiteren Dämpfer frustriert.

Zwei Monate nach der Europameisterschaft ist von der Euphorie um Österreichs Fußball-Nationalmannschaft nichts mehr zu spüren. Nach einem mühevollen Erfolg über die Republik Moldau und einer herben 2:5-Niederlage in Israel setzte es gegen Schottland vor magerer Zuschauerkulisse in Wien am Dienstagabend den nächsten Rückschlag binnen weniger Tage. Entsprechend frustriert zeigten sich die Akteure der ÖFB-Auswahl nach dem Schlusspfiff.

"Wir haben nicht die richtige Lösung gefunden", sagte Kapitän David Alaba, der die Verärgerung der Fans "teilweise" verstand. Aber: Lustlosigkeit könne man dem Team nicht vorwerfen, sagte der Spieler von Real Madrid. Wie der Weg aus der Krise gelingen kann? "Die Welt wird bald wieder anders aussehen."

Teamchef Franco Foda zeigte sich enttäuscht: "Der letzte Pass hat gefehlt und im Strafraum waren wir zu kompliziert", erklärte der Deutsche, der den Blick nach vorn richtet. "Wir sind in einer schwierigen Phase und müssen da jetzt durch. Wir werden den Lehrgang in Ruhe analysieren."

Abwehrchef Martin Hinteregger bemängelte, dass im Spiel nach vorn zu sehr auf hohe Bälle gesetzt wurde. "Wir hätten mehr über die Mitte spielen müssen", sagte der Ex-Bulle, der den Elfmeter zum Gegentor verursacht hatte. "Selbst der Stürmer hat gesagt, dass das kein Foul war."

Von "purer Enttäuschung" sprach Christoph Baumgartner und sagte: "Wir haben uns diesen Lehrgang ganz anders vorgestellt. Drei Punkte aus den drei Spielen sind zu wenig." Stefan Ilsanker, der mit seiner Auswechslung haderte, forderte: "Wir müssen endlich unsere Qualität auf den Platz bringen. Gegner wie Schottland, die bei weitem nicht unsere Qualität haben, müssen wir zu Hause schlagen."