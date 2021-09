Real-Star David Alaba bereit für Israel

Teamchef gibt auch bei den anderen "Sorgenkindern" Entwarnung.

Gegen die Republik Moldau kam ÖFB-Kapitän David Alaba beim 2:0-Sieg wegen muskulärer Probleme erst in der Schlussphase zum Einsatz. Beim schwierigeren Auswärtsspiel gegen Israel kann Teamchef Franco Foda aber von Beginn an auf den Star von Real Madrid setzen. "Ich fühle mich sehr gut. Gegen Moldau wollten wir kein Risiko eingehen, für die Partie in Israel bin ich aber bereit", erklärte Alaba am Freitag kurz vor dem Abschlusstraining. Auf welcher Position der 29-Jährige spielen wird, wollte Teamchef Foda nicht verraten.

Neben Alaba standen am Freitag auch Louis Schaub und Christoph Baumgartner, die sich gegen Moldau leichte Verletzungen zugezogen hatten, wieder am Trainingsplatz. "Der komplette Kader konnte trainieren. Es sieht also gut aus, dass uns alle Spieler zur Verfügung stehen", betonte Foda, der somit die Qual der Wahl hat und gegenüber dem Moldau-Spiel wohl zwei Umstellungen vornehmen wird. In der Innenverteidigung dürfte in Haifa neben Abwehrchef Martin Hinteregger wieder Aleksandar Dragovic, der am Mittwoch noch geschont wurde, statt Philipp Lienhart auflaufen.

Zudem ist davon auszugehen, dass Foda im Angriff von Beginn an nur auf einen Stürmer (Marko Arnautovic) setzt und Michael Gregoritsch, der seine Chance gegen Moldau nicht nutzten konnte, auf der Ersatzbank Platz nehmen muss.

Ob Barcelona-Youngster Yusuf Demir, den am Mittwoch viele Experten und Fans gern am Spielfeld gesehen hätten, realistische Chancen auf einen Einsatz hat, wollte der Teamchef ebenfalls nicht verraten: "Jeder im Kader hat die Chance zu spielen. Wie wir letztendlich aufstellen, erfahren die Spieler am Matchtag."

Im Hinblick auf das Heimspiel gegen Schottland am kommenden Dienstag kann Foda auf ein Comeback von Marcel Sabitzer hoffen. Der Mittelfeldspieler absolvierte am Freitag bei seinem neuen Verein Bayern München bereits eine Laufeinheit. "Unser Teamarzt ist im Austausch mit der medizinischen Abteilung von Bayern. Bis jetzt haben wir aber noch kein genaues Feedback", erklärt Foda, für den es kein Problem ist, dass Israels Teamchef Willi Ruttensteiner, der jahrelang für den ÖFB gearbeitet hat, sein Team genau kennt: "Wir haben zuletzt sehr variabel gespielt, ich glaube nicht, dass er sich zu 100 Prozent auf uns einstellen kann."