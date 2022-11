Red Bull Salzburg stärkt das Nationalteam: Junior Adamu überzeugte Ralf Rangnick

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick holt den Bullen-Youngster Junior Adamu in den Kader. Torhüter Patrick Pentz erhielt keine Freigabe und Robert Ljubičić spielt in Zukunft für Kroatien.

Die Liga-Winterpause wegen der Fußball-WM in Katar, die am 20. November mit der Partie Katar gegen Ecuador eröffnet wird, beginnt für die österreichischen Nationalspieler erst am 21. November. Eine Woche vor dem Start der Endrunde finden noch Spiele in den nationalen Ligen statt. Und am 16. November trifft die ÖFB-Auswahl in Málaga auf Andorra. Am 20. November folgt noch das Heimspiel gegen den regierenden Europameister Italien, der sich wie Österreich nicht für die WM qualifizieren konnte, im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Gegen ...