Red-Bull-Salzburg-Talente Baidoo und Reischl trafen für U18-Nationalteam

Österreichs U18-Fußball-Nationalteam ist siegreich in das Drei-Nationen-Turnier in Oberösterreich gestartet.

Die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler behielt am Donnerstag in Bad Wimsbach gegen Schweden mit 4:1 die Oberhand. Doppel-Torschütze Moritz Wels (9., 60.) sowie die FC-Liefering-Talente Samson Baidoo (20.) und Luka Reischl (78./Elfmeter) trugen sich in die Schützenliste ein. Aus dem Salzburger Bullen-Nachwuchs war außerdem Benjamin Atiabou mit von der Partie.

Am Dienstag (17.30 Uhr) wartet in Wels eine höhere Hürde, da ist die Niederlande in der Huber Arena der Gegner.