Red Bull Salzburg formte Teamstars: Ralf Rangnick setzt auf Dynamik von Laimer und Co.

Österreichs Fußball-Nationalteam muss gegen Belgien auf viele Schlüsselspieler verzichten. Den Ex-Kickern von Red Bull Salzburg kommt daher eine noch größere Bedeutung zu.

Die Miene von Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick erhellte sich nach dem Training im regnerischen Wien doch etwas. Denn Schlüsselspieler Marcel Sabitzer war nach seiner Adduktorenverletzung am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen. Hingegen trainierte Freiburg-Stürmer Michael Gregoritsch weiterhin nur individuell. Ob Sabitzer am Freitag gegen Belgien spielen kann, wird sich wohl aber erst am Spieltag entscheiden. Am Donnerstag steht im Ernst-Happel-Stadion noch das Abschlusstraining auf dem Programm.

Die vorletzte Einheit am Mittwochvormittag, die bereits im Stadion ausgetragen wurde, machten mit Ausnahme von Gregoritsch alle 25 weiteren Kaderspieler voll mit. Auch Christoph Baumgartner, der wegen Rehamaßnahmen erst am Dienstag zum Team gestoßen war, absolvierte das Programm. Einem Einsatz des 24-Jährigen gegen die Belgier steht nichts im Weg.

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen der beiden Angreifer Marko Arnautovic und mit hoher Wahrscheinlichkeit Gregoritsch sollte Baumgartner im Angriff gesetzt sein. Neben dem Leipzig-Legionär könnte Sasa Kalajdzic stürmen. Nach seinem Kreuzbandriss kehrte der Torjäger erstmals wieder in den ÖFB-Kader zurück. Nun steht er sogar vor einer Nominierung in der Startelf. Der Zwei-Meter-Stürmer versucht auch, nicht mehr zu viel auf den Weg zurückzublicken. Natürlich würde das Knie manchmal eine Pause verlangen, aber alles in allem sei es sehr stabil und stark. Auch er selbst würde sich super fühlen. "Ich bin vielleicht noch nicht so glücklich mit meinen Einsatzminuten in der Premier League. Ich mache mir schon einen gewissen Druck, weil ich jemand bin, der spielen möchte. Aber wenn man die ganze Situation mit Verletzung betrachtet, versuche ich, meinen Weg Schritt für Schritt zu gehen", betonte der Angreifer der Wolverhampton Wanderers.

Im Training unter Rangnick habe er nicht den Eindruck, dass er hintendran sei. Wie lange er bei einem möglichen Einsatz durchhalten werde, sei allerdings schwer abzuschätzen: "Man muss sich permanent steigern, um irgendwann auf die 90 Minuten zu kommen. Aber bereits 90 Minuten auf vollstem Niveau spielen? Ich weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall eine Herausforderung", betonte der Torjäger, der glücklich ist, wieder Teil der Truppe zu sein. "Die hat sich ein großartiges Fundament aufgebaut, wirklich sensationell. Wenn man zurückkommt, freut man sich, dass man in diesen positiven Lauf reinkommt."

Im Sommer 2022 hatte sich Kalajdzic kurz nach seinem Wechsel in die englische Premier League einen Kreuzbandriss zugezogen - wie bereits 2019 nach seinem Transfer von der Admira zum VfB Stuttgart. "Du weißt, was auf dich zukommt", schilderte er seine bereits davor gemachte Erfahrung. "Aber du weißt auch, was auf dich in der Rehabilitation zukommt." Es sei eine enorm schwere Zeit gewesen, er habe aber nie an seinem Comeback gezweifelt. Das könnte er am Freitag gegen Belgien krönen.

Trotz der Personalsorgen ist die Stimmung im Teamcamp hervorragend. Alle sind überzeugt, dass noch immer genügend Qualität im Kader ist, um die Ausfälle der Schlüsselspieler kompensieren zu können.

Konrad Laimer zeigte zuletzt schon bei den Bayern, dass er auch als rechter Verteidiger für viel Dynamik im Offensivspiel sorgen kann. Auch Maximilian Wöber ist auf der linken Seite der Abwehrkette mehr als nur ein Notnagel. Bei Red Bull Salzburg wurde beiden jene aggressive, laufintensive Spielweise, die nötig ist, um unter Rangnick einen Platz im Team zu haben, eingetrichtert. Wie auch den beiden Mittelfeldspielern Xaver Schlager und Nicolas Seiwald, die aus der Salzburger Schule den Sprung in die deutsche Bundesliga schafften. Beim 3:1 in Schweden hat Rangnick noch seine Wunschelf aufstellen können. Gegen die Belgier wird der Deutsche improvisieren müssen. Auch mit Kevin Danso im Abwehrzentrum, Florian Grillitsch und Patrick Wimmer im Mittelfeld, die in der Startelf, die aber keine Notelf ist, stehen könnten.