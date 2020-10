Red-Bull-Wunschspieler Grüll hielt U21-Team im EM-Rennen

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat die Chance auf die Teilnahme an der EM 2021 in Ungarn und Slowenien am Freitagabend am Leben gehalten. Die ÖFB-Auswahl feierte in Pristina im drittletzten Qualifikationsspiel gegen den Kosovo einen knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg. Zum Matchwinner avancierte dabei der als "Joker" gekommene Ried-Stürmer Marco Grüll mit seinem Treffer in der 86. Minute. Damit durfte Werner Gregoritsch bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank jubeln.

Erfolgreiches Comeback von Gregoritsch auf Trainerbank