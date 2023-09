Rekord macht Lust auf mehr bei ÖFB-Frauen

Die 0:1-Niederlage gegen Frankreich schmerzte, aber das Team von Irene Fuhrmann will auch weiterhin vor großer Kulisse begeistern.

Fanrekord und knapp verpasster Punktgewinn: Es war am Ende ein Abend mit bittersüßem Abgang für Irene Fuhrmann und das österreichische Frauenfußball-Nationalteam. Die 0:1-Niederlage trotz guter Leistung und Torchancen tat weh. Doch Fanmassen in Rot-weiß-rot und große Stimmung bei den 10.051 Besucherinnen und Besuchern im Wiener Viola Park, das ließ die Teamchefin nicht kalt: "Es war sehr emotional, zu sehen, wie viele Zuschauer uns angefeuert haben", sagte die 43-Jährige. "Auch weil ich weiß, welch ein harter Weg hinter uns liegt." Routiniers in ihrem Team wie Jubilarin Verena Hanshaw (100. Länderspiel) oder Laura Feiersinger haben mit dem Nationalteam einst noch vor ein paar hundert Menschen in Bruck/Mur oder Purbach gespielt.

"Unbeschreiblich", schwärmte Fuhrmann. "Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Ich hoffe, dass das kein einmaliges Erlebnis war und die Zuschauer das weiter annehmen und die großen Stadien weiter für uns geöffnet werden." Zumindest das nächste Nations-League-Heimspiel verspricht wieder ein Fest zu werden. Schauplatz am 27. Oktober mit Portugal (am Dienstag 3:2-Sieger gegen Norwegen) wird Altach sein, wo gerade große Euphorie um die Frauen herrscht.

Noch nicht fixiert ist das Stadion für das Gruppenfinale gegen Norwegen am 5. Dezember mit möglicherweise entscheidendem Charakter bezüglich Klassenerhalt in der A-Liga. Über eines sind sich die Spielerinnen klar: "Wir brauchen so eine Bühne wie heute in Österreich", sagte Frankfurt-Legionärin Barbara Dunst. Sie hofft, dass der Schwung vom Dienstag nun mitgenommen wird: "Ich sehe in Deutschland, was möglich ist, wenn alle voll mitziehen. Daran müssen wir auch in Österreich gemeinsam arbeiten."