Rekord möglich: ÖFB-Frauen könnten 8000 Zuschauer anlocken

Die Entscheidung über den möglichen Schauplatz eines WM-Play-offs von Österreichs Fußballerinnen ist gefallen. Gelingt Sarah Zadrazil und Co. am 6. Oktober in Schottland der Aufstieg, wird fünf Tage später die NV-Arena in St. Pölten Irland empfangen.

SN/IMAGO/Beautiful Sports Teamchefin Irene Fuhrmann hofft auf eine große Kulisse in St. Pölten.