Reservisten gefordert - Trimmel, Schaub für ÖFB-Elf bereit

Durch die zahlreichen Ausfälle im österreichischen Fußball-Nationalteam werden am Sonntag (20.45 Uhr) in Slowenien einige Reservisten in der Startformation gefordert sein. Der nachnominierte Christopher Trimmel etwa könnte als Rechtsverteidiger für Stefan Posch einspringen. Sollte Konrad Laimer wegen seiner Adduktorenprobleme nicht zur Verfügung stehen, wäre Louis Schaub bereit.

SN/APA/ROBERT JAEGER Vorbereitung auf Hochtouren