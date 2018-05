Ab sofort gibt es wieder Möglichkeiten, Karten für das Fußball-Testländermatch Österreichs gegen Deutschland am 2. Juni in Klagenfurt zu erwerben. Wie der Österreichische Fußballbund (ÖFB) am Freitag vermeldete, hat der deutsche Verband Tickets aus dem Gästekontingent retourniert. Für das Länderspiel gegen Russland am 30. Mai in Innsbruck sind bis dato laut ÖFB über 10.500 Karten abgesetzt.

(APA)