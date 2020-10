Rumänien vor Duell gegen Österreich in schwieriger Situation

Die rumänische Fußball-Nationalmannschaft befindet sich vor dem Nations-League-Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr/live ORF 1, DAZN) in Ploiesti gegen Österreich in einer schwierigen Situation. Zunächst wurde am vergangenen Donnerstag mit einer Niederlage gegen Island die Chance auf eine EM-Teilnahme im eigenen Land verpasst, dann setzte es am Sonntag in der Nations League ein 0:4-Debakel in Norwegen. Teamchef Mirel Radoi war daher vor allem als Psychologe gefragt.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Radoi erwartet eine starkes ÖFB-Team