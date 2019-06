Russe Jeskow leitet Nordmazedonien - Österreich

Der Russe Alexej Jeskow leitet das Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Nordmazedonien und Österreich am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Skopje. Der 40-Jährige pfiff im Juli 2018 das Heim-4:0 des LASK in der Europa-League-Qualifikation gegen Lilleström sowie danach im November Red Bull Salzburgs 5:2-Auswärtssieg gegen Rosenborg Trondheim in der Europa-League-Gruppenphase.

Außerdem war Jeskow bei Altachs Auswärts-2:2 im Europa-Leagaue-Play-off im August 2017 gegen Maccabi Haifa und beim 2:1-Heimsieg der Vorarlberger im Juli 2015 in der Europa-League-Qualifikation gegen Guimaraes im Einsatz. Als erster österreichischer Club machte die Austria im August 2011 beim 3:2 in Wien gegen Olimpija Ljubljana in der Europa-League-Qualifikation mit dem Russen Bekanntschaft. Quelle: APA