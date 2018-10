Sabitzer & Lazaro: Wann glänzen sie auch im ÖFB-Team?

Marcel Sabitzer und Valentino Lazaro zeigen bei ihren Clubs in der deutschen Bundesliga groß auf. Gegen Nordirland sind ihre Qualitäten im Nationalteam gefragter denn je.

Im Club überragend, beim Nationalteam Mittelmaß: Marcel Sabitzer und Valentino Lazaro liefern zeigen Woche für Woche Spitzenleistungen in der deutschen Bundesliga ab. Wenn sie ins ÖFB-Teamtrikot schlüpfen, verwandeln sich in Mitläufer. Im Heimspiel der Nations League gegen Nordirland am Freitag in Wien (20.45 Uhr, live in ORF eins) ist die Klasse der beiden mehr denn je gefragt. Mit David Alaba und Florian Grillitsch mussten zwei Stammspieler absagen, die Chancen auf einen Startelf-Einsatz sind für beide gut.

Dass sie es draufhaben, haben beide in den bisherigen Spielen der Herbstsaison bereits unter Beweis gestellt. Marcel Sabitzer entwickelt sich immer mehr zu einer bestimmenden Kraft bei RB Leipzig. Nach dem holprigen Saisonstart und dem peinlich Auftritt gegen den Salzburger Schwesterclub in der Europa League sind die Sachsen nun in Fahrt gekommen. Der 24-jährige Österreicher brachte sich in der Vergangenheit mehr mit extravaganter Frisur, Musketier-Bärtchen und seiner Beziehung zu "Bachelor"-Starlet Katja Kühne ins Rampenlicht. Nun macht er sportliche Schlagzeilen. Nicht zuletzt dank seiner Leistungen gab es zuletzt vier Siege in Folge. Zum 6:0 gegen Nürnberg am Sonntag trug er zwei Tore bei.

"Ich bin wieder besser im Rhythmus", sagt Sabitzer über seine aktuelle Top-Form. "In den letzten drei, vier Spielen hatte ich wieder ein Gefühl wie in alten Zeiten." Verletzungen hatten den Steirer immer wieder gebremst, auch deshalb fand er beim Team nie so richtig in die Spur. Nur in drei der letzten 13 Spiele stand Sabitzer auf dem Platz, zuletzt bei der 0:1-Niederlage in Bosnien-Herzegowina als Einwechselspieler. "Es wäre an der Zeit, durchzustarten", sagte Österreichs Fußballer des Jahres 2017. Er wolle sich als Führungsspieler im Nationalteam etablieren.

Gegen die Nordiren erwartet Sabitzer ein kampfbetontes Spiel, in dem er auch einen "ekligen" Sieg in Kauf nehmen würde. Eher die feine Klinge bevorzugt auch Valentino Lazaro. Sehr zur Freude der Fans bei Hertha BSC Berlin. Der Hauptstadtclub startete stark wie schon lange nicht mehr in die Bundesligasaison, besiegte zuletzt sogar Rekordmeister Bayern München mit 2:0 und liegt punktgleich mit Sabitzers Leipzigern auf dem fünften Platz.

Gerade dem Ballzauberer Lazaro könnte gegen die robusten Nordiren eine wichtige Rolle zukommen. Bei der Hertha hat er sich auf der ungeliebten Verteidigerposition stark entwickelt, wie sein Trainer Pal Dardai betont: "Tino ist eigentlich ein Künstler, jetzt arbeitet er aber auch richtig mit." So setzte der 22-jährige auch Bayern-Star Franck Ribéry matt. "Der Sieg über die Bayern war etwas ganz Spezielles, aber wir wissen das richtig einzuschätzen", sagte Lazaro am Dienstag im ÖFB-Camp in Bad Waltersdorf.

Im ÖFB-Team sucht Lazaro noch seine Rolle, rechts hinten dürfte Stefan Lainer gesetzt sein. Der vielseitige Lazaro kann dem Team aber auf jeder Position helfen - schon gegen Bosnien traf er in bester Torjägermanier, stand dabei aber knapp im Abseits. Gelingt gegen Nordirland sein erstes Länderspieltor, wäre endlich auch im Nationalteam der Durchbruch gelungen.