Salzburg Albert Vallci als Neuling im ÖFB-Kader für EM-Quali-Doppel

Defensivmann Albert Vallci von Red Bull Salzburg steht erstmals im Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 23-Jährige vom Double-Gewinner wurde am Dienstag von Teamchef Franco Foda in das 24-köpfige Aufgebot für die Spiele der EM-Qualifikation am 7. Juni in Klagenfurt gegen Slowenien und am 10. Juni in Skopje gegen Nordmazedonien (jeweils 20.45 Uhr, live ORF eins) berufen.

Der aus Maria Lankowitz in der Steiermark stammende Abwehrspieler Vallci stieg in der Vorsaison mit Wacker Innsbruck in die Bundesliga auf, in der Winterpause wechselte er zu Red Bull Salzburg und kam seither unter anderem in zehn Meisterschaftsspielen zum Einsatz. Eine Rückkehr in das Team gibt es für Tormann Pavao Pervan vom VfL Wolfsburg, er nimmt den Platz von Rapid-Schlussmann Richard Strebinger ein. Einige Akteure wie Sebastian Prödl von Watford und Florian Grillitsch von der TSG Hoffenheim sind im Vergleich zu den verloren gegangenen Auftaktspielen im März gegen Polen und Israel diesmal verletzungsbedingt nicht dabei. Nach zwei Niederlagen aus den ersten zwei Partien steht die ÖFB-Auswahl in Gruppe G ohne Punkte da. SN/GEPA pictures Torjubel als Innenverteidiger: Albert Vallci erzielte beim 7:0 von Red Bull Salzburg gegen St. Pölten in der letzten Bundesligarunde das 2:0 per Freistoß. ÖFB-Kader in der EM-Qualifikation Position Spieler Tor Heinz Lindner (Grasshopper Club Zürich/26 Länderspiele), Pavao Pervan (VfL Wolfsburg/0), Cican Stankovic (Red Bull Salzburg/0) Abwehr David Alaba (FC Bayern München/68/13 Tore), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen/72/1), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt/39/3), Stefan Lainer (Red Bull Salzburg/13/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/1/0), Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim/0), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg/10/0), Albert Vallci (Red Bull Salzburg/0) Mittelfeld Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/68/1), Stefan Ilsanker (RB Leipzig/34/0), Florian Kainz (1. FC Köln/14/0), Konrad Laimer (RB Leipzig/0), Valentino Lazaro (Hertha BSC/21/1), Karim Onisiwo (FSV Mainz 05/4/0), Marcel Sabitzer (RB Leipzig/35/5), Louis Schaub (1. FCKöln/11/5), Xaver Schlager (Red Bull Salzburg/9/1), Peter Zulj (RSC Anderlecht/10/0) Angriff Marko Arnautovic (West Ham United/79/22), Guido Burgstaller (Schalke 04/23/1), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/11/1) Auf Abruf: Daniel Bachmann (Kilmarnock/0), Jörg Siebenhandl (Sturm Graz/2), Richard Strebinger (SK Rapid/1) - Moritz Bauer (Stoke City/6/0), Kevin Danso (FC Augsburg/6/0), Georg Margreitter (1. FC Nürnberg/0), Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin/3/0), Maximilian Ullmann (LASK/0), Kevin Wimmer (Hannover 96/9/0), Dominik Wydra (Erzgebirge Aue/0) - Thomas Goiginger (LASK/0), Stefan Hierländer (Sturm Graz/3/0), Thomas Murg (SK Rapid/0), Hannes Wolf (Red Bull Salzburg/0), Lukas Hinterseer (VfL Bochum/12/0) - Christoph Monschein (Austria Wien/0), Andreas Weimann (Bristol City/14/0) Red-Bull-Salzburg-Spieler und ihre Nationalteams Stefan Lainer, Xaver Schlager, Cican Stankovic, Andreas Ulmer und Albert Vallci sind bei der österreichischen A-Nationalmannschaft mit dabei, die in der EURO-Qualifikation Spiele gegen Slowenien (7. Juni) und Nordmazedonien (10. Juni) absolviert. Xaver Schlager wechselt danach zur österreichischen U21, die bei der EM die Gruppenspiele gegen Serbien (17. Juni), Dänemark (20. Juni) und Deutschland (23. Juni) bestreitet. Takumi Minamino bestreitet mit Japan Testspiele gegen Trinidad und Tobago (5. Juni) und El Salvador (9. Juni). Rückkehrer Hee Chan Hwang spielt mit Südkorea Testmatches gegen Australien (7. Juni) und Iran (11. Juni). Jerome Onguene ist beim A-Team von Kamerun beim Afrika-Cup im Einsatz, wo es in der Gruppenphase Spiele gegen die Guinea-Bissau (25. Juni), Ghana (29. Juni) und Benin (2. Juli) gibt. Diadie Samassekou ist mit Mali ebenfalls beim Afrika-Cup dabei, wo es in der Gruppe gegen Mauretanien (24. Juni), Tunesien (28. Juni) und Angola (2. Juli) geht. Dominik Szoboszlai steht im Kader von Ungarns A-Nationalmannschaft für die beiden EM-Quali-Matches gegen die Aserbaidschan (8. Juni) und Wales (11. Juni). Darko Todorovic und Smail Prevljak sind mit Bosnien-Herzegowina bei der EM-Quali gegen Finnland (8. Juni) und Italien (11. Juni) mit dabei. Philipp Köhn absolviert mit der U21 der Schweiz ein Testmatch gegen Slowenien (7. Juni). Erling Haaland ist mit Norwegens U20 zumindest bis 30. Mai bei der WM in Polen mit dabei.

Quelle: APA