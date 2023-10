Salzburger Duo jubelt: 8:0-Kantersieg zum EM-Quali-Start

Österreichs U17-Frauen sind perfekt in die erste Runde der EM-Qualifikation gestartet. In Duisburg gab es ein 8:0 gegen Rumänien. Kapitänin Valentina Illinger und Red-Bull-Talent Alessia Pamminger gehörten zum Siegerinnenteam.

Beim klaren Sieg am Samstag in Duisburg war die Kärntnerin Tina Krassnig mit vier Treffern überragende Spielerin. Die Grödigerin Valentina Illinger führte das Team als Kapitänin an und trug sich mit dem Treffer zum 4:0 kurz vor der Pause auch in die Schützinnenliste ein. Nach 67 Minuten machte sie Platz für Alessia Pamminger vom U16-Team von Red Bull Salzburg.

Zufrieden mit dem Auftaktsieg zeigt sich auch Teamchef Patrick Haidbauer: "Die Partie heute hat gezeigt, dass wir in den letzten Lehrgängen an den richtigen Dingen gearbeitet haben. Auch nach einigen Auswechslungen haben wir nie nachgelassen, das spricht für die geschlossene Teamleistung heute. Wir haben mit toller Intensität gespielt und die Gegnerinnen keine Sekunde atmen lassen, sondern sie neunzig Minuten lang gestresst und so auch zu Fehlern gezwungen. Ein 8:0 ist am Ende natürlich nicht alltäglich, aber ich denke, dass der Sieg in der Höhe in Ordnung geht, weil wir auch nach dem dritten und vierten Tor nie aufgehört, sondern immer weitergemacht haben. Die Lust auf Tore war heute spürbar."

Das U17 Frauen-Nationalteam trifft in die 1. Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2024 in Schweden (5. bis 18. Mai 2024) noch auf Deutschland (17. Oktober, 13:00 Uhr) und die Ukraine (20. Oktober, 13:00 Uhr). Im Parallelspiel zeigten sich die Deutschen mit einem 5:0 gegen die Ukraine ebenfalls souverän.

"Heute hatten wir unbestritten einen super Tag, aber wir werden den Ball gewiss flachhalten und werden im nächsten Spiel gegen Deutschland eine ganz andere Partie erleben. Deutschland ist klarer Favorit in diesem Duell und wir nehmen die Rolle an Underdog gerne an. Wir werden wieder voll marschieren und auch im zweiten Qualifikationsspiel wieder alles reinhauen", betonte der Teamchef, der mit dem 8:0-Erfolg seinen persönlich höchsten Pflichtspielsieg als U17-Coach feierte.