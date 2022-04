Sarah Puntigam: "Wir wollen wieder begeistern"

ÖFB-Rekordnationalspielerin Sarah Puntigam spricht im Vorfeld des Heimspiel-Doppels in der Wiener Neustädter ERGO-Arena über die Qualität des Insel-Fußballs, ihr zweites Standbein und die Teamchef-Diskussion. Außerdem verrät die Steirerin, welche Gegenspielerin ihr den größten Respekt abverlangt.

Österreichs Fußballerinnen stehen vor einer richtungsweisenden Woche. Am Freitag gilt es im Rahmen der WM-Qualifikation das punktegleiche Nordirland auf Distanz zu halten, vier Tage später den aktuell zweiten Gruppenplatz hinter England mit einem Dreier gegen Lettland abzusichern. Während Letzteres zur reinen Formsache werden sollte, birgt das Gipfeltreffen mit den Britinnen eine spezielle Brisanz. Schließlich trifft die Fuhrmann-Elf bei der Europameisterschaft in weniger als 100 Tagen neben Gastgeber England auch neuerlich auf Nordirland.

Eine Schlüsselrolle kommt dabei Frankreich-Legionärin Sarah Puntigam zu.



Österreich trifft sowohl in der WM-Qualifikation als auch bei der Europameisterschaft im kommenden Juni auf England und Nordirland. Inwieweit lassen sich die beiden Teams miteinander vergleichen?

Puntigam: Beide Teams treten robust und resolut auf, spielen sehr körperbetont. Den Unterschied macht die individuelle Klasse aus, davon hat England schon deutlich mehr.

Mit dem EM-Halbfinaleinzug habt ihr 2017 heimische Fußballgeschichte geschrieben und für landesweite Euphorie gesorgt. Ist die Welle der Begeisterung nach wie vor spürbar, was hat sich in den vergangenen Jahren punkto Wahrnehmung verändert?

Also punkto Wahrnehmung hat sich extrem viel getan, was nicht heißt, dass nicht noch Luft nach oben ist, und natürlich hat die Begeisterung von 2017 etwas nachgelassen, es ist doch schon eine Zeit her. Wir haben damals erlebt, was die Euphorie bewirken und auslösen kann, es liegt an uns, eine neue Welle loszutreten. Das ist ganz klar das Ziel, wir wollen die Fans auch diesmal begeistern und abholen, dazu sind wir mit Sicherheit in der Lage.

Du hast 2013 im Nationalteam debütiert, bist mit 116 Einsätzen ÖFB-Rekordspielerin, welche Gegenspielerin hat dir am meisten Respekt abverlangt?

Spontan fällt mir Fran Kirby von Chelsea ein. Aber es gibt in jeder Weltklasse-Mannschaft herausragende Spielerinnen, speziell England, Frankreich, Deutschland oder Spanien haben jede Menge davon.

Du hast in deiner Karriere bereits in Österreich, Deutschland und der Schweiz gekickt, verdienst deine Brötchen seit 2018 in Frankreich, wo du für Montpellier aufläufst. Wie steht die Liga im internationalen Vergleich da und wie intensiv verfolgst du die Geschehnisse in der heimischen Planet Pure Frauen Bundesliga?

Natürlich verfolge ich die österreichische Liga, ich kenne einige Spielerinnen, schaue immer wieder Ergebnisse und verfolge die Highlights mit großem Interesse. Und ich glaube schon, dass die französische Liga mit zu den besten in Europa gehört. Man braucht nur den Weg und Erfolg der französischen Top-Vereine in der Champions League beobachten - mit Lyon und Paris stehen aktuell wieder zwei Teams im Halbfinale.

Die Nachfolgerfrage von Franco Foda bestimmt derzeit die heimischen Schlagzeilen und lässt Emotionen hochkochen. Verfolgst du den Diskurs, hast du eine Meinung dazu?

Klar bekommt man einiges mit, hört und liest das eine oder andere. Aber ich bin zu weit weg, um mir eine wirklich fundierte Meinung bilden zu können. Abgesehen davon mischen sich ohnehin schon genügend Leute ein (schmunzelt).

Abschließend, du hast die Ausbildung zur Steuerfachangestellten absolviert, studierst zudem Wirtschaftspsychologie. Hast du für die Karriere danach schon konkrete Pläne?

Konkrete Pläne für die Zeit nach meiner aktiven Karriere habe ich noch keine. Ich fände es aber sehr cool, wenn ich im Fußball-Business bleiben könnte.