Sarah Zadrazil: "Ich bin voller Energie"

Die neue Nations League startet für Irene Fuhrmanns Team in Oslo gegen Norwegen. Die verpasste WM könnte jetzt ein Vorteil werden.

Eine neue Ära im Frauenfußball bricht an: Die erste Auflage der Women's Nations League bringt für Österreichs Team am Freitag (19 Uhr, live in ORF Sport +/TVthek) zum Auftakt ein Auswärtsspiel gegen Norwegen. In der Gruppe der höchsten Kategorie sind im weiteren Verlauf des Herbstes mit Frankreich und Portugal zwei weitere WM-Teilnehmer von heuer die Gegner für die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann.

"Wir wissen um die Schwere der Aufgabe", sagte Fuhrmann. "Aber wir haben schon bewiesen, dass wir in der Lage sind, Teams dieser Kategorie zu ärgern. Unser Ziel ist es, Punkte mitzunehmen." Gerade mit Norwegen verbindet sie gute Erinnerungen: Bei der EURO-Endrunde im Sommer 2022 feierten die Österreicherinnen in Brighton (ENG) einen 1:0-Sieg gegen die favorisierten Skandinavierinnen.

"Endrunden-Charakter" verspürt die Teamchefin auch jetzt wieder angesichts des neuen Bewerbsformats: "Es ist etwas ganz anderes, sich in der Liga A mit den Besten zu messen. Wir wollen solche Spiele haben." Der Eindruck, auf einem ganz neuen Level agieren zu dürfen, sei schon beim ersten Betreten des Osloer Ullevaal-Stadions (Fassungsvermögen: 25.000 Menschen) spürbar gewesen: "Richtig geil", befand Fuhrmann. Die Zeiten, als die Frauen auf Nebenplätze geschickt wurden, sind vorbei - der Heimauftakt am Dienstag steigt im Wiener Viola Park vor der Rekordkulisse von mindestens 8000 Zuschauern, die Vorbereitung absolvierten die ÖFB-Frauen am Münchner Bayern-Campus.

Dort hatte die Salzburger Bayern-Legionärin Sarah Zadrazil Heimvorteil. Sie und ihre Kolleginnen sind topmotiviert: "Wir freuen uns, zur Liga A zu gehören. Die Nations League wird superspannend, es ist genau das richtige Modul für den Frauenfußball."

Nur von Liga A aus kann übrigens die direkte Qualifikation für die EURO 2025 in der Schweiz geschafft werden. Das Nations-League-Format wird nämlich für die Ausscheidung im nächsten Jahr beibehalten. Nationen der Ligen B und C müssen durch ein Play-off, wollen sie einer der 16 EURO-Teilnehmer sein. "Gefühlt ist es dann eine Spur leichter, zur EURO zu kommen", sieht Irene Fuhrmann die Reform positiv.

Der Matchkalender im Frauenfußball ist aber noch nicht ganz ausgereift, die Belastung macht Fuhrmann Sorgen: "Es gibt bei den Topnationen viele Verletzungen." Der Urlaub fiel für WM-Spielerinnen kurz aus. Insofern könnte die verpasste Endrunde sich jetzt als Vorteil für die besser ausgeruhten ÖFB-Frauen erweisen. Zadrazil sieht den Vergleich im Club: "Für die WM-Teilnehmerinnen wird es eine sehr lange Saison. Mir geht es gut, ich bin voller Energie."