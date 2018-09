Schaub kann mit Reservistenrolle im ÖFB-Team umgehen

Für Louis Schaub bleibt im Nations-League-Auswärtsspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF eins) gegen Bosnien-Herzegowina wohl nur die Reservistenrolle. Trotz der beeindruckenden Bilanz von fünf Toren in neun Länderspielen dürfte es der 23-Jährige in Zenica nicht in die Startformation schaffen. "Die Konkurrenz ist eben groß", erklärte der Ex-Rapidler.

SN/APA (EXPA)/EXPA/JOHANN GRODER Die Konkurrenz ist groß, weiß Schaub