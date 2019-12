Schnaderbeck und Puntigam begeistern mit Liebes-Outing

Die beiden österreichischen Fußball-Teamspielerinnen Viktoria Schnaderbeck und Sarah Puntigam haben via Instagram ein Liebes-Outing vollzogen. Am Mittwochabend postete ÖFB-Kapitänin Schnaderbeck ein Bild, das sie küssend mit ihrer Freundin zeigt, wenig später veröffentlichte auch Puntigam ein Kussfoto mit ihrer Partnerin.

Mit der Aktion lösten beide Fußballerinnen einen Begeisterungssturm in den sozialen Medien aus: Tausende positive Reaktionen folgten auf die Postings.

Schnaderbeck spielt seit der Vorsaison beim FC Arsenal in der boomenden englischen Frauen-Liga und damit so wie ihr Cousin, ÖFB- und Watford-Teamverteidiger Sebastian Prödl, in London. Puntigam ist in Frankreich bei Montpellier engagiert. Beide gehörten dem österreichischen Erfolgs-Nationalteam an, das bei der EM 2017 in den Niederlanden sensationell ins Halbfinale eingezogen war.

Quelle: APA