Schock für Hütter und Foda: Lainer fällt aus

Mönchengladbach und das österreichische Nationalteam verlieren Stefan Lainer. Knöchelbruch wirft den Seekirchner weit zurück.

Die nächsten Spiele in der Fußball-WM-Qualifikation für die Endrunde 2022 rücken näher und die Sorgen von ÖFB-Teamchef Franco Foda werden von Tag zu Tag größer. Denn in den drei Partien Anfang September gegen Moldawien, Israel und Schottland werden zwei ganz wichtige Spieler fehlen. Stefan Lainer und Sasa Kalajdzic müssen mit schweren Verletzungen lange pausieren.

Mönchengladbach-Trainer Adi Hütter meinte schon am Samstag nach der Pleite in Leverkusen geschockt. "Ein fürchterlicher Tag für uns." Nicht nur wegen der 0:4-Niederlage in Leverkusen, sondern vor allem wegen der schweren Verletzung von Rechtsverteidiger Lainer. Mönchengladbach bestätigte am Sonntag, was schon befürchtet worden war. Der Salzburger hat sich nach einem Foul von Mitchel Bakker den Knöchel gebrochen und wird viele Monate nicht zur Verfügung stehen.

Wie Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic: Auch der österreichische Nationalspieler muss eine längere Pause einlegen. Der Torjäger hatte am Freitag beim 0:4 bei RB Leipzig eine Schulterverletzung erlitten. Und die ist gravierender als angenommen. Die Untersuchungen am Samstag hätten ergeben, dass Kalajdzic mindestens zwei Monate ausfällt. Ob eine Operation nötig sei, war am Sonntag noch nicht abschließend geklärt.

In der Offensive hat Foda vor den vorentscheidenden Qualifikationsspielen kaum mehr große Möglichkeiten. Valentino Lazaro steht bei Inter Mailand im Eck, soll noch verliehen werden, fehlte im Kader der Mailänder zum Saisonstart. Marcel Sabitzer stand bei Leipzig auch nicht in der Startformation. Auch Karim Onisiwo, zuletzt bei Mainz wegen Corona nicht im Kader, und der Augsburger Michael Gregoritsch, der nicht zur Stammformation zählt, strotzen nicht gerade vor Selbstvertrauen.

Es gab auch zumindest eine sehr gute Nachricht für Foda. Philipp Lienhart bezwang mit Freiburg den großen Favoriten Borussia Dortmund 2:1. Der österreichische Abwehrspieler hatte dabei Torjäger Erling Haaland sicher im Griff. Aber im Abwehrzentrum hat Foda weniger Probleme als bei den Offensivspielern. Leipzig-Kapitän Sabitzer wird mit wenig Spielpraxis zum ÖFB-Team kommen. Er saß wie in Mainz zu Beginn wieder nur auf der Bank. Weil er, so die Leipziger, nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht über die volle Distanz gehen kann. Oder spielt die ungeklärte Zukunft Sabitzers eine Rolle?