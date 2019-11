Schöpf fällt für EM-Quali aus, Ranftl nachnominiert

Alessandro Schöpf steht der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen gegen Nordmazedonien am Samstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion sowie für die Auswärts-Partie gegen Lettland am 19. November nicht zur Verfügung. Wie der ÖFB am Montag mitteilte, erlitt der Schalke-Legionär am Samstag im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf eine Muskelverletzung im Oberschenkel.

SN/APA (AFP)/INA FASSBENDER Alessandro Schöpf erlitt eine Muskelverletzung im Oberschenkel