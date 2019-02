Schöttel sieht ÖFB-Team für EM-Quali-Start "gut gerüstet"

Österreichs Fußball-Nationalteam startet am 21. März in Wien gegen Polen in die EM-Qualifikation. "Es ist ein Problem, dass es nur eine sehr kurze Vorbereitungszeit ist, aber da geht es allen gleich", sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Dienstag in Wien. Teamchef Franco Foda gibt am 12. März seinen Kader bekannt, am 18. März kommen Kapitän Julian Baumgartlinger und Co. zusammen.

SN/APA/EXPA/JFK ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel