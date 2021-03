Schottlands Clarke: "100 Prozent Mitgefühl" für Österreich

Schottlands Teamchef Steve Clarke hat "zu hundert Prozent Mitgefühl" für die Situation in Österreichs Fußball-Nationalteam vor dem Auftaktspiel in der WM-Qualifikation am kommenden Donnerstag bekundet. Der schottische Verband habe, "um fair zu sein", angeboten, das Heimrecht zu tauschen, sagte der 57-Jährige im Rahmen eines Online-Medientermins. Dies habe für die Österreicher aber das Problem ergeben, dass sie im September dann drei Auswärtsspiele gehabt hätten.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Clarke versteht Österreichs Entscheidung