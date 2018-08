Schweden-Trainer Andersson nominierte 25 Mann für Wien

Schwedens Fußball-Teamchef Janne Andersson hat am Mittwoch einen 25-köpfigen Kader für das freundschaftliche Fußball-Ländermatch in einer Woche in der Generali Arena in Wien gegen Österreich nominiert. Toulouse-Stürmer Ola Toivonen hätte auch dabei sein sollen, sagte aber ab.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Andersson hat sein Team beisammen