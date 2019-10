Sechs Tore 2019: Arnautovic greift nach weiteren ÖFB-Marken

2019 könnte in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft das Jahr des Marko Arnautovic werden. Sechs Tore hat der Angreifer von Shanghai SIPG in der laufenden EM-Qualifikation bereits erzielt. Seit Toni Polster 1995 sind nur einem Spieler in einem Kalenderjahr mehr Treffer gelungen: Marc Janko, der 2015 siebenmal zuschlug.

SN/APA/ROBERT JAEGER Arnautovic kann noch nachlegen