Seekirchen-Talent Alessia Pamminger erstmals im Nationalteam

Einen weiteren Meilenstein setzt Fußballtalent Alessia Pamminger in ihrer noch jungen Karriere: Die 14-Jährige wird demnächst im österreichischen U17-Nationalteam ihre ersten Länderspiele bestreiten.

Mittelfeldspieler Pamminger ist im U16-Futureteam des SV Seekirchen engagiert. Die SSM-Schülerin mit erblicher Vorbelastung (Vater Manfred Pamminger leitet die Red-Bull-Salzburg-Nachwuchsakademie, Mutter Fabiana war Schweizer Nationalspielerin) wird in Kürze erstmals das ÖFB-Teamtrikot überstreifen: Sie wurde in den Kader des U17-Teams für das UEFA Development Tournament in Portugal von 11. bis 16. Mai einberufen. Gegner der Auswahl von Teamchef Patrick Haidbauer sind dort Norwegen, Schweden und Portugal.