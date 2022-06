Sensation in Kroatien: Auswärtssieg dank Rangnick-Schachzug

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft setzte sich am Freitag beim Nations-League-Auftakt in Kroatien mit 3:0 durch und sorgte damit beim Debüt von Neo-Teamchef Ralf Rangnick für eine Sensation. Und der neue Trainer hatte mit einer Systemumstellung in der ersten Halbzeit großen Anteil am Erfolg.

SN/APA/ROBERT JAEGER Ralf Rangnick stellte erfolgreich um.