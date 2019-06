Serben wollen U21-Europameister werden - "Besser" als AUT

Serbiens Fußball-Nationalteam startet mit ganz anderen Ambitionen als Auftaktgegner Österreich in die U21-EM in Italien und San Marino. "Wir wollen Europameister werden und dürfen uns berechtigterweise Hoffnungen machen", sagte Serbiens Teamchef Goran Djorovic vor Turnierbeginn. Am Montag (18.30 Uhr/live ORF 1) wartet in Triest mit der ÖFB-Auswahl die erste Hürde für Stürmerstar Luka Jovic und Co.

"Wir respektieren jeden Gegner, haben aber vor niemandem Angst. Wir glauben an unsere Qualität", verlautete Djorovic. Der 47-Jährige habe großes Vertrauen in seine Spieler. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass mit Jovic, Andrija Zivkovic, Nemanja Radonjic und Sasa Lukic fast die gesamte U21-Offensive der Serben schon im A-Team eine Rolle spielt. Hinzu kommt A-Team-Stammverteidiger Nikola Milenkovic. Doch nicht nur deshalb befindet sich die Djorovic-Truppe in der Favoritenrolle.

Der serbische Fußball-Nachwuchs ist erfolgsverwöhnt. Auf U21-Ebene wurde man 2004 und 2007 Vize-Europameister. Zum Europameistertitel reichte es für die U19 im Jahr 2013. Der wurde noch vom U20-WM-Triumph 2015 in Neuseeland übertroffen. "Man sieht an den Erfolgen der U-Teams, welch enorme Qualität da vorhanden ist", weiß auch ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch.

Mit Zivkovic, Milan Gajic, Srdjan Babic und Ivan Saponjic (alle Startelf) sowie Vukasin Jovanovic (eingewechselt) kamen im Finale gegen Brasilien am 20. Juni 2015 fünf Akteure zum Einsatz, die auch jetzt im serbischen Kader stehen. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft mit Spielern, die in Topclubs auf sehr hohem Niveau spielen", ist Jovanovic guter Dinge. Der 23-jährige Innenverteidiger vom französischen Erstligisten Girondins Bordeaux dürfte mit Milenkovic im Abwehrzentrum agieren. Das Duell mit Österreich bezeichnete er als Schlüsselspiel. "In solchen Turnieren ist der Start sehr wichtig, denn wenn wir siegen, wird unser Selbstvertrauen und unsere Zuversicht noch einmal steigen."

Er war sehr optimistisch, dass dieses Unterfangen auch gelingt. "Wir kennen Österreich aus den Gruppenspielen in der EM-Qualifikation und ich denke, dass wir besser sind", erklärte der Innenverteidiger. Serbien gewann am 10. November 2017 in Maria Enzersdorf dank Toren von Aleksandar Lutovac (30.), Jovic (87./Elfmeter) und Luka Ilic (91.) 3:1. Konrad Laimer hatte in der 80. Minute ausgeglichen. Die Partie in Novi Sad am 12. Oktober 2018 endete torlos. "Wir haben da gezeigt, dass wir gut mithalten können. Auch im Heimspiel, das wir unglücklich verloren haben", blickte ÖFB-Kicker Marco Friedl zurück.

Serbien gewann die Gruppe nach acht Siegen und zwei Remis mit 26 Punkten und blieb als eines von fünf Teams in der Quali ungeschlagen. Die ÖFB-Auswahl landete nach sieben Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen mit 22 Zählern dahinter und löste erst über zwei 1:0-Play-off-Siege gegen Griechenland das EM-Ticket.

Während Österreich debütiert, ist Serbien zum dritten Mal in Folge bei der Endrunde dabei. Die Erinnerungen an die jüngsten Auftritte sind allerdings nicht besonders. Die Serben blieben vor 2015 und 2017 auch 2009 sieglos und haben damit bei einer U21-EM zehn Partien in Folge nicht gewinnen können. Dabei gab es vier Remis und sechs Niederlagen.

Quelle: APA