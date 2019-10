Serbien gewann in Österreichs Frauen-EM-Quali-Gruppe G 6:0

Serbiens Generalprobe vor dem Frauen-Fußball-EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich am Dienstag in Nis ist geglückt. Die Serbinnen fertigten am Samstag in Skopje Gastgeber Nordmazedonien 6:0 ab und halten nach zwei Spielen bei einer makellosen Bilanz von sechs Punkten und 9:0-Toren. Dina Blagojevic (4., 34.), Tijana Filipovic (38.), Marija Vukovic (46., 61.) und Dejana Stefanovic (82.) trafen.

Für die ÖFB-Auswahl ist es am Dienstag erst die zweite Partie nach dem Auftakt-3:0 gegen Nordmazedonien in Maria Enzersdorf am 3. September. Quelle: APA