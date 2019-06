Serbien-Stürmer Jovic "hat alles, was guter Stürmer braucht"

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam bekommt es bei der EM-Premiere in Italien gleich im ersten Spiel am Montag (18.30 Uhr) mit dem prominentesten Spieler des Turniers zu tun. Der Serbe Luka Jovic ist nicht erst seit seinem Transfer zu Real Madrid in aller Munde, hatte er doch maßgeblichen Anteil an der starken europäischen und nationalen Saison von Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt.

27 Tore in 48 Pflichtspielen sprechen Bände. In der deutschen Liga traf er 17 Mal und war die Nummer drei in der Saison-Torschützenliste. Besonders lange wird noch sein Fünferpack beim 7:1 gegen Fortuna Düsseldorf am 19. Oktober 2018 in Erinnerung bleiben. Jovic ist einer von 17 Akteuren, die dieses Kunststück im deutschen Oberhaus zuwege brachten und dabei der Jüngste. "Er ist ein Stürmer, wie ich ihn selten gesehen habe", sagte Frankfurt-Trainer Adi Hütter.

Sein Können stellte der Angreifer auch auf Nationalteam-Ebene unter Beweis. Mit sieben Toren hatte er maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen EM-Quali der U21, traf dabei auch beim 3:1-Heimsieg gegen Österreich am 10. November 2017. Im A-Team kam er bisher sechsmal zum Zug, beim 4:1-Sieg gegen Litauen am 10. Juni erzielte er seinen zweiten Treffer. "Fußball hat mir schon seit dem ich ein Kind war alles bedeutet. Ich wäre am liebsten den ganzen Tag am Platz gestanden und es hat sich ausgezahlt", verlautete Jovic.

2017/18 hatte er sich noch hauptsächlich mit der "Jokerrolle" bei Frankfurt zufriedengeben müssen, aber schon mit acht Toren in 22 Ligaspielen eine erste Duftmarke hinterlassen. Im zweiten Jahr als Leihspieler von Benfica Lissabon schlug er voll ein. Die fixe Verpflichtung von Frankfurt war die logische Folge, verhinderte aber kurze Zeit später den Transfer zu Real nicht. Den Millionen von Real - dem Vernehmen nach 60 bis 70 - konnte die Eintracht nicht widerstehen.

Die Lücke, die er dort hinterlässt ist riesengroß. Laut Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic werde man die "Explosivität und Torgefährlichkeit" des Angreifers sehr vermissen. Eintracht-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel merkte vergangenes Jahr an, "noch nie einen 20-Jährigen mit so einer Qualität" gesehen zu haben. Jovic traf vergangene Saison mit rechts und links wie auch mit dem Kopf. Neben seiner Technik und dem starken Schuss mit beiden Beinen zeichnet ihn seine Schnelligkeit und körperliche Stärke aus. "Er hat Fußball in seinen Genen und alles, was ein guter Stürmer braucht", meinte Barcelona-Offensivspieler Kevin-Prince Boateng.

Mit Barca bekommt es Jovic ab kommender Saison zumindest zweimal zu tun. Real nahm das bisher selten verletzte Stürmer-Juwel für sechs Jahre unter Vertrag. "Jedes Kind hat den Traum bei so einem Club zu spielen, ich bin der glücklichste Junge der Welt. Ich werde alles tun, um Real Madrid zu helfen, alles zu gewinnen", verlautete Jovic bei seiner Präsentation am Mittwoch in Madrid. Er hat sich in der Vergangenheit immer wieder von den besten Spielern Dinge abgeschaut. "Jeder junge Spieler schaut zu Messi und Ronaldo auf. Ich liebe Ibrahimovic, aber mein Idol ist Falcao", gab der Serbe Einblick.

Jovic wurde bei Roter Stern Belgrad ausgebildet und avancierte dort im Mai 2014 mit 16 Jahren und 156 Tagen bei seinem Debüt zum jüngsten Torschützen des Clubs aller Zeiten. In Deutschland landete er schließlich nach eineinhalb weniger erfolgreichen Jahren bei Benfica. Der 21-Jährige ist der Sohn des ehemaligen Abwehrspielers Milan Jovic. Dessen Karriere hat Jovic Junior schon in jungen Jahren übertroffen. Er hofft noch auf eine lange Zeit als Fußballer. "Es tut weh und macht mir Angst, wenn ich daran denke, dass ich eines Tages nicht mehr spielen werde", so Jovic.

