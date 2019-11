Siege sollen "gutes" Jahr für ÖFB-Frauen noch verbessern

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam will zum Abschluss des Länderspieljahres die "weiße Weste" in der EM-Qualifikation wahren. Den Auftakt macht das Gastspiel bei Nordmazedonien am Freitag (18.00 Uhr/live ORF Sport +), am Dienstag (17.55 Uhr/live ORF 1) folgt die Heimpartie gegen Kasachstan. "Auf dem Weg zur EM müssen zwei Siege das klare Ziel sein", betonte ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Hoffnungen ruhen auch auf Billa