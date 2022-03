Siegen oder fliegen für ÖFB-Team und Teamchef Franco Foda

Alaba und Co. müssen in Wales gewinnen, um den WM-Traum am Leben zu halten und die Amtszeit von Teamchef Franco Foda zu verlängern.

THOMAS GOTTSMANN

berichtet aus Cardiff



Vor 24 Jahren qualifizierte sich eine österreichische Fußballnationalmannschaft das bisher letzte Mal für eine Weltmeisterschaft. Diese lange Durststrecke soll nun endlich enden. Mit Siegen am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) im Play-off-Halbfinale in Wales und im Juni gegen den Sieger aus dem Duell Schottland gegen die Ukraine will sich die Truppe von Teamchef Franco Foda noch ein Ticket für die Endrunde in Katar sichern.

Während es für die Mannschaft "nur" um die WM-Teilnahme geht, braucht Foda einen Erfolg, um seinen Job nicht zu verlieren. Der Vertrag des Deutschen läuft Ende März aus und verlängert sich nur, wenn die WM-Chance am Leben bleibt. Diese Situation bringt den 55-Jährigen aber nicht aus der Ruhe: "Ich hatte als Trainer schon viele wichtige Spiele, ob mit dem Verein oder der Nationalmannschaft. Ich freue mich auf diese Partie. Wir sind positiv gestimmt und wollen uns den WM-Traum erfüllen."

Dass Wales im Cardiff City Stadium seit 16 Spielen ungeschlagen ist (letzte Heimpleite im November 2018 gegen Dänemark), beeindruckt den Teamchef auch nicht. "Wir hatten in der EM-Qualifikation eine ähnliche Situation. Wir mussten bei den sehr heimstarken Slowenen gewinnen und haben diese Hürde auch genommen. Die Mannschaft ist auf alle Fälle in der Lage, in Wales zu gewinnen."

Was auf Österreich bei der Nummer 20 der FIFA-Weltrangliste - das ÖFB-Team liegt zehn Plätze dahinter - wartet, weiß Kapitän David Alaba genau: "Es wird sicher eine sehr intensive Partie. Der Gegner kämpft um jeden Zentimeter und will mit langen Bällen ins Spiel finden." Seinen schwachen Auftritt bei der 0:4-Pleite von Real Madrid gegen den FC Barcelona hat Alaba abgehakt. Sein Fokus ist ganz klar auf das Wales-Spiel gerichtet: "Dieses Spiel hat einen sehr hohen Stellenwert. Die Vorfreude ist riesig und wir wollen die WM-Chance am Leben halten."

Welche elf Spieler er am Donnerstag aufs Feld schicken wird, wollte Foda einen Tag vor dem Entscheidungsspiel nicht bekannt geben. "Die Startelf habe ich eigentlich schon im Kopf, vielleicht kommt es auf einer Position noch zu einer Änderung." Überraschungen scheinen aber ausgeschlossen, auch auf der Tormannposition. Trotz fehlender Spielpraxis wird Daniel Bachmann wohl den Vorzug gegenüber Heinz Lindner und Patrick Pentz bekommen.

Die Waliser bangten vor dem wichtigen Duell gegen Österreich um ihren Superstar Gareth Bale. Spanische Medien berichteten, dass der Einsatz des Real-Madrid-Spielers wegen Rückenbeschwerden fraglich sei. Teamchef Rob Page gab am Mittwoch aber Entwarnung: "Ich bin nicht beunruhigt. Er hatte zwei gute Trainingstage. Er ist fit."

Laut Page stehen alle einberufenen Akteure für die Partie gegen Österreich zur Verfügung. Auch Elfmeterschießen sei trainiert worden. "Aber wir wollen es in 90 Minuten entscheiden", meinte der walisische Trainer. "Wir erwarten ein hartes Spiel. Österreich ist ein gutes Team. Aber wir werden alles in dieses Spiel hineinwerfen." Der Ex-Profi vertritt seit November 2020 Ryan Giggs, der sein Amt wegen eines Gerichtsprozesses wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt nicht ausüben kann, an der Seitenlinie.