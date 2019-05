Slowenien-Kader für EM-Quali gegen ÖFB-Team mit Oblak, Beric

Sloweniens Fußball-Teamchef Matjaz Kek hat am Montag seinen Kader für die EM-Qualifikationsspiele am 7. Juni in Klagenfurt gegen Österreich und am 10. Juni in Riga gegen Lettland bekanntgegeben. Im Aufgebot scheinen unter anderem Weltklasse-Goalie Jan Oblak von Atletico Madrid und der mittlerweile für Saint-Etienne tätige Ex-Rapid-Stürmer Robert Beric auf.

SN/APA (AFP)/ROMAIN LAFABREGUE Ex-Rapidler Beric steht im Kader