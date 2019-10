Sloweniens Teamchef Kek: "Wir wollen auf Sieg spielen"

Sloweniens Fußball-Nationalteam steht am Sonntag (20.45 Uhr/live ORF 1) im Heimspiel gegen Österreich unter Erfolgsdruck. Teamchef Matjaz Kek schöpft Hoffnung aus der Tatsache, dass seine Auswahl in der EM-Qualifikation im September zu Hause bereits Tabellenführer Polen (2:0) bezwungen hat. "Wir glauben an ein positives Ergebnis", versicherte der frühere Österreich-Legionär am Samstagabend.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Slowenischer Teamchef Matjaz Kek