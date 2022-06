SN-Bewertung: Mit Arnautovic wurde das ÖFB-Team richtig gefährlich

In der SN-Bewertung ragten vier Spieler aus einer kompakten Mannschaft noch besonders heraus.

Wie schon am vergangenen Freitag Heinz Lindner in Kroatien zeigte auch Torhüter Patrick Pentz gegen Dänemark eine starke Leistung zwischen den Pfosten. In der SN-Bewertung gab es vier Mal ein Sehr stark.

Patrick Pentz. Der Torhüter wirkte sicher auch mit dem Ball am Fuß. Verhinderte das 0:2.

Stark

Christopher Trimmel. Offensiv gelang dem Routinier nicht sehr viel. Defensiv wirkte er aber stabil.

Durchschnitt

David Alaba. Zeigte immer wieder, dass er der Chef im Team ist. Starker Spielaufbau und auch gefährlich bei Standards.

Sehr stark

Stefan Posch. Der Innenverteidiger wirkte solid und war immer präsent im Abwehrspiel.

Durchschnitt

Marco Friedl. Ein solider Auftritt des Bremers, mehr nicht.

Durchschnitt

Konrad Laimer. Kurbelte im rechten Mittelfeld unermüdlich, eroberte auch viele Bälle und wirkte dazu torgefährlich.

Sehr stark

Dejan Ljubicic. Das Spiel lief meist an ihm vorbei. Brachte in der Offensive nicht viel. Und konnte die Flanke vor dem 0:1 nicht verhindern.

Schwach

Xaver Schlager. Der Wolfsburger spielte viele gute Pässe und rackerte unermüdlich.

Sehr stark

Nicolas Seiwald. Ein Aktivposten im Spiel der Österreicher mit viel Zug zum Tor. Auch in Zweikämpfen meist Sieger.

Stark



Sasa Kalajdzic. Kam oft den entscheidenden Schritt zu spät.

Schwach

Christoph Baumgartner. Gefährlicher als sein Sturmpartner, aber auch nicht überzeugend.

Durchschnitt

Michael Gregoritsch. Mit einem Kraftakt beim frühen angreifen des Torhüters am 1:1 beteiligt.

Durchschnitt



Marko Arnautovic. Immer gefährlich und ein stetiger Unruheherd mit viel Laufarbeit in seinem 100. Länderspiel.

Sehr stark



Marcel Sabitzer. Gute Pässe und immer anspielbar. Er hatte das Spiel nach der Pause gut im Griff.

Stark